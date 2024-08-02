ملك البحرين يعزي عباس باغتيال إسماعيل هنية

العالم - البحرین

وأعرب الملك عن خالص تعازيه وصادق مواساته لعباس والشعب الفلسطيني، مؤكدا على أهمية وحدة الصف الفلسطيني وتكاتفه من أجل نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على أساس حل الدولتين.

وكانت قد أعلنت حركة "حماس" والحرس الثوري الإيراني يوم الأربعاء "استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وأحد أفراد فريق حمايته في طهران"، وأكدت حماس أنه اغتيل بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية.

وقد أدان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الأربعاء بشدة اغتيال رئيس حركة "حماس" إسماعيل هنية، معتبرا ذلك عملا جبانا وتطورا خطيرا.

ودعا عباس الشعب الفلسطيني وقواه إلى "الوحدة والصبر والصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ويوم الأربعاء الماضي، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن إسرائيل تعمل على زيادة حالة التأهب في جميع سفارات الإحتلال في جميع أنحاء العالم، كما تم رفع حالة التأهب أيضا في المؤسسات اليهودية والجاليات اليهودية حول العالم.