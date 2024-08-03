السبت ٠٣ أغسطس ٢٠٢٤
٠٢:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

البنتاغون ينشر أسراب مقاتلات ومدمرات حربية جديدة في غرب أسيا

البنتاغون ينشر أسراب مقاتلات ومدمرات حربية جديدة في غرب أسيا
السبت ٠٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

أمر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بنشر سفن بحرية إضافية قادرة على الدفاع ضد الصواريخ الباليستية بالتوجه إلى الشرق الأوسط وسط مخاوف من ضربة انتقامية إيرانية على إسرائيل، حسبما قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع، سابرينا سينغ.

العالم - الأميرکيتان

وقال البيان مساء اليوم الجمعة، "أمر الوزير أوستن بنشر أسراب مقاتلات ومدمرات إضافية قادرة على الدفاع ضد الصواريخ الباليستية إلى القيادة الأمريكية الأوروبية ومناطق القيادة المركزية الأمريكية".

ولفت البيان إلى أن البنتاغون يتخذ أيضا خطوات لزيادة الاستعداد لنشر دفاع صاروخي باليستي إضافي من الأرض".

كما أمر أوستن المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات أبراهام لينكولن باستبدال المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات تيودور روزفلت، والتي تم نشرها في المنطقة حتى الآن.

وستقوم الولايات المتحدة أيضًا بنشر طائرات مقاتلة إضافية في المنطقة لتعزيز قدرتها على الدعم الجوي. علاوة على ذلك، أمر أوستن بنشر سرب مقاتلات إضافي في الشرق الأوسط، لتعزيز قدرات الجيش الأمريكي على الدعم الجوي الدفاعي.

وكانت الولايات المتحدة قد نشرت 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط، الذي تتصاعد فيه التوترات عقب اغتيال زعيم المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري لدى حزب الله فؤاد شكر في بيروت.

روابط ذات صلة

البنتاغون: منطقة القطب الشمالي تتحول إلى ساحة مواجهة استراتيجية

البنتاغون: الولايات المتحدة ستنشر أسلحة بعيدة المدى في ألمانيا

نهاية الهيمنة الأمريكية على العالم قد حلّت!

صنعاء والمقاومة العراقية توجهان صفعة قوية لامريكا والاحتلال