بايدن يستعرض مواجهة نتنياهو محاولة للتخفيف من حدة الرد + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية لبرنامج مع الحدث أشار عصمت منصور إلى أن هناك تنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة حول العدوان على طهران والضاحية الجنوبية لبيروت، لافتا: ولكن لا يريد بايدن ولا المستويات السياسية في الولايات المتحدة تريد مواجهة أو أن تتورط في حرب عالمية ثالثة تغير كل معالم المنطقة ولربما تغير كل طبيعة النظام العالمي والوضع في العالم.

وأضاف: هم لا يريدون ذلك لا الآن في هذه الفترة الحساسة، ولا مع سياسة الولايات المتحدة التي تنسحب من المنطقة والعالم وتتجنب الدخول في حروب لأنها مكلفة وتستنزفها ولا تحقق لها شيء.

وشدد على أن من الواضح أن الولايات المتحدة لا ترى بنفس العين التي يرى بها نتنياهو، وقال: نظيف أن الولايات المتحدة لا تثق بنتنياهو، فلو كان نتنياهو لدية مشروع سياسي ويسير مع الولايات المتحدة بأن بعد هذه العملية والرد واستنفاد كل هذه الحالة سوف نذهب إلى عملية سياسية ونقيم حلف إقليمي ونطلق عملية السلام.. كان يمكن للولايات المتحدة أن تغامر.. لكنهم هم أيضا يسألون ماذا بعد هذه الاغتيالات.

وشدد على أن: بايدن يأمل ويحاول من خلال هذا الاستعراض في مواجهة نتنياهو أن يخفف من حدة الرد وأن يجعله لا يصل إلى سقف الحرب، لأن الحرب ستغير كل شيء، وهو غير جاهز لها كما أن إسرائيل أيضا غير جاهزة لها.

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