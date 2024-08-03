شاهد/تبادل بايدن مع روسيا بعد الافراج عن جواسيس امريكيين!

العالم- الامريكيتان

وكتب الضابط السابق في استخبارات البحرية الأمريكية في حسابه على منصة "إكس": "صعد (بايدن) على متن الطائرة بعد نزول السجناء".

وأضاف ساخرا: "هل كان يعتقد أنه سيجري تبادله مع روسيا؟؟".

وكان بايدن ونائبته كامالا هاريس في استقبال الجواسيس الأمريكيين الذين أفرجت عنهم روسيا بمراسيم وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابل إطلاق سراح مواطنين روس كانوا في السجون الأمريكية.

وتعد تلك العملية أكبر عملية تبادل للسجناء بين الولايات المتحدة وروسيا منذ الحرب الباردة.

وظهر الرئيس بايدن مرتبكا تماما وهو يهم بالصعود على متن الطائرة وكأنه، بعد استقبال الجواسيس الأمريكيين الواصلين إلى مطار قاعدة جوية في واشنطن، ينوي الهبوط في روسيا.

بدوره، أوضح متحدث باسم البيت الأبيض أن بايدن "أراد ببساطة أن "يشكر بصورة شخصية طاقم الطائرة الذي أعاد هؤلاء الأشخاص الشجعان إلى عائلاتهم".