صورة/استشهاد قيادي بكتائب القسام بقصف الاحتلال سيارته

العالم-فلسطين

وقد أفيد عن استشهاد عدد من المواطنين باستهداف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" للسيارة، وفي هذا السياق، لفت مدير مستشفى ثابت الحكومي بطولكرم الدكتور أمين خضر إلى :"ارتقاء 5 شهداء، شهيد معروف الهوية وهو هيثم نور الدين بليدي (25 عامًا) من مخيم طولكرم، و4 شهداء أشلاؤهم متفحمة بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيرة قرب بلدة زيتا شمال طولكرم".

وكانت قد اقتحمت، قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم السبت، مدينتي طولكرم ونابلس في الضفة الغربية ومخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله.

وفي سياق متصل، تصدى مقاومون من "ســرايا القدس- كتيبة نابلس"، فجر اليوم السبت، لاقتحامٍ نفذته قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في محور شارع القدس، مُطلقين الرصاص نحو القوات المقتحمة.

وكذلك، عرضت "كتائب شهداء الأقصى" مشاهد استهداف مقاتليها لحواجز ومستوطنات الاحتلال والتصدي للاقتحامات "الإسرائيلية" في نابلس بالأسلحة الرشاشة.