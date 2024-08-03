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إنتاج سبائك الألومنيوم الايراني يسجل رقما قياسيا جديدا

إنتاج سبائك الألومنيوم الايراني يسجل رقما قياسيا جديدا
السبت ٠٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

 أعلنت منظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات المعدنية الإيرانية (ايميدرو) عن اجمالي إنتاج أربع شركات ألمنيوم كبيرة في البلاد في الربع الأول من العام الحالي، مسجلة رقما قياسيا جديدا بلغ 169 الفا و141 طنا من سبائك الألومنيوم.

العالم - ايران

ووفقا لمنظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات المعدنية الإيرانية (ايميدرو) ، فإن الشركات الايرانية التالية : الومنیوم جنوب ‎ (salcocompany)،الومنیوم ایران( ايرالكو/ Iranian Aluminium Company)، الومنیوم المهدي، والوميناي ايران، قد تمكنت خلال الربع الاول من العام الحالي (بدأ 21 مارس 2024) من تسجيل رقم قياسي جديد في إنتاج هذا المعدن بنمو قدره 1% .

واشار التقرير ان انتاج سبائك الالومنيوم بلغ حوالي 166 الفا و 986 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب هذا التقرير، فقد كانت حصة انتاج الشركات من سبائك الألمنيوم المنتجة خلال الربع الثاني من العام الميلادي الحالي كالتالي:الومنیوم جنوب 71 الفا و 363 طنا، ايرالكو 46 الفا و670 طنا،الومنیوم المهدي 41 الفا و 703 طنا، والوميناي ايران 9 الاف و 405 طنا.

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