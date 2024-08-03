إنتاج سبائك الألومنيوم الايراني يسجل رقما قياسيا جديدا

العالم - ايران

ووفقا لمنظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات المعدنية الإيرانية (ايميدرو) ، فإن الشركات الايرانية التالية : الومنیوم جنوب ‎ (salcocompany)،الومنیوم ایران( ايرالكو/ Iranian Aluminium Company)، الومنیوم المهدي، والوميناي ايران، قد تمكنت خلال الربع الاول من العام الحالي (بدأ 21 مارس 2024) من تسجيل رقم قياسي جديد في إنتاج هذا المعدن بنمو قدره 1% .

واشار التقرير ان انتاج سبائك الالومنيوم بلغ حوالي 166 الفا و 986 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب هذا التقرير، فقد كانت حصة انتاج الشركات من سبائك الألمنيوم المنتجة خلال الربع الثاني من العام الميلادي الحالي كالتالي:الومنیوم جنوب 71 الفا و 363 طنا، ايرالكو 46 الفا و670 طنا،الومنیوم المهدي 41 الفا و 703 طنا، والوميناي ايران 9 الاف و 405 طنا.