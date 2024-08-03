تقرير لنيويورك تايمز: نتنياهو يأخذ المنطقة إلى حرب إقليمية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر أشار الزميل فارس الصرفندي إلى أن غالبية الصحف الاسرائيلية نقلت تقريراً موسعاً كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز يتحدث عن أخطاء بنيامين نتنياهو، وأوضح أن هذا التقرير الكبير جاء تحت عنوان "بنيامين نتنياهو المتمرد والخارج عن القانون بات يأخذ المنطقة إلى حرب إقليمية".

وأفاد أن التقرير تحدث عن أن بنيامين نتنياهو بات يتصرف بشكل جنوني وأنه بات يغرق المنطقة والعالم في حرب إقليمية لن تنتهي، في إشارة إلى عمليتي الاغتيال التي قامت بهما تل أبيب في طهران باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وفي الضاحية الجنوبية في بيروت باغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر.

ولفت إلى أن نيويورك تايمز تقول إن الإدارة الأميركية لم تكن على علم بها وأن بنيامين نتنياهو قام بهذا التصرف بعيدا تماما عن علم حتى أقرب المقربين له في الإدارة الأميركية.

وبين أن نيويورك تايمز تقول إن هذه التصرفات التي يقوم بها نتنياهو باتت وكأنها عملية مبرمجة لمنع التوصل إلى أي صفقة مع حركة حماس، علما أن -كما تقول الصحيفة- مشادة كلامية حدثت بين بايدن ونتنياهو في اتصال هاتفي، قال فيه بايدن لنتنياهو إن عليك أن تتوصل إلى صفقة خلال أسبوعين كحد أقصى.

كما نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت أيضا ما أسمته ليلة عاصفة ونقاشا حاداً في داخل المنظومة الأمنية مع بنيامين نتنياهو، ونقلت القناة الـ12 أحداث هذه الجلسة العاصفة، وقالت إن اجتماعا ضم قادة الأجهزة الأمنية مع بنيامين نتنياهو الذين انتقدوا نتنياهو فيما يتعلق بوضع العقبات في وجه الصفقة واعتبروا أن تصرفات نتنياهو والشروط الجديدة التي حملها رئيس الموساد إلى روما لم تكن سوى محاولة لقطع الطريق على إنجاز الصفقة.

وأوضحت أن أعضاء المنظومة الأمنية حذروا بنيامين نتنياهو أيضا من أن الامور في الأراضي الفلسطينية وأيضا في المحيط قد تنفجر وتذهب إلى حرب إقليمية غيرمحسوبة النتائج.

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