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ماذا قال الشهيد هنية عام 2006 في أول حديثه عن قناة العالم؟

السبت ٠٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

استذكرت قناة العالم، أول حضور للشهيد اسماعيل هنية في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية.

العالم - خاص بالعالم

واستضافت مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية الشهيد اسماعيل هنية، بعد تعيينه رئيساً للوزراء في فلسطين في 20 فبراير 2006.

وحل اسماعيل هنية ضيفاً علی مدير مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية، عزت الله ضرغامي وعدد من المسؤولين والاعلاميين لاسيما مدير قناة العالم الفضائية، محمد سرافراز.

وقدّر الشهيد اسماعيل هنية مكانة قناة العالم، مضيفاً انه يتابع هذه القناة بشكل دائم في فلسطين.

وأكد ان قناة العالم أوجدت مكانة لها في زحمة الفضائيات الكثيرة.

وثمن الشهيد هنية دور مراسل قناة العالم أنذاك معتبراً انه مراسل نشط.

هذا وودعت ايران وقناة العالم قبل أيام اسماعيل هنية شهيداً إثر عملية ارهابية اسرائيلية غادرة في طهران.

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