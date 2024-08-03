العراق..عمليات بغداد تعلن مضامين خطة تأمين زائري الأربعينية

العالم-العراق

وقال التميمي، إن "قيادة عمليات بغداد أعدت خطة كاملة ‏لتأمين الزيارة الأربعينية، شملت جميع الطرق التي يسلكها الزائرون"، لافتاً الى أن "الخطة تضمنت توزيع قطاعات قيادة عمليات بغداد على طول الطرق التي يسلكها الزائرون، كذلك تسبق هذه الإجراءات عمليات استباقية في عدد من مناطق حزام بغداد، لتعزيز الأمن والاستقرار وأيضاً تأمين الزيارة الأربعينية".

وأضاف أن "هنالك جهوداً استخبارية كبيرة ستقوم بتأمين جميع أماكن الزيارة، والتنسيق مع الجهات الاستخبارية الأخرى في ما يخص المعلومات الاستخبارية وتداولها ومعالجتها في أسرع وقت"، مشيراً إلى أن "قيادة عمليات بغداد قامت بجهود كبيرة بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإدامة وتنظيف جميع الطرق التي يسلكها الزائرون بالتعاون مع أمانة بغداد والبلديات".

ولفت إلى أن "هنالك تنسيقاً مع جميع هيئات المواكب لغرض نصب المواكب في المناطق المخصصة لها، والتنسيق في تقديم الخدمات للزائرين"، مؤكداً أنه "تم توجيه القطاعات الأمنية بعدم قطع الطرق، وتسهيل حركة سير الزائرين والعجلات، لتكون الزيارة الأربعينية سهلة وسلسة".