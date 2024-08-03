مستشار قائد فيلق القدس:إيران ستنتقم لدماء شهداء المقاومة من العدو الصهيوني

العالم - ايران

و أقيمت يوم امس الجمعة مراسم تشييع جثمان شهيد القدس والمستشار الإيراني "ميلاد بيدي" الذي أستشهد بلبنان إثر العدوان الصهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية الذي أدى لاستشهاد القائد في حزب الله فؤاد شكر ، بحضور أسرة الشهيد ورفاقه وأصدقائه وقد وري الثرى في روضة شهداء الثورة الاسلامية في "بهشت زهراء (ع)" جنوبي مدينة طهران.

وعلى هامش مراسم التشييع، صرح مستشار قائد فيلق القدس بحرس الثورة الاسلامية الإيرانية "ایرج مسجدي" لإرنا،بأن الشهيد العزيز ميلاد بيدي قد استشهد على يد كيان الاستكبار العالمي.

وتابع مؤكدا على انه مما لا شك فيه أن دماء شهداء المقاومة الطاهرة ستبقى خالدة وستنتقم الجمهورية الإسلامية الايرانية لهذه الدماء من العدو الصهيوني.

كما اعتبر النائب الاول لرئيس الجمهورية في الحكومة الـ13 "محمد مخبر" ان الأعمال الإجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني قاتل الاطفال ستؤدي الى هزيمته وتدميره.