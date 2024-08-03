الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله 

العالم - ايران

وفيما يلي نص وتفاصيل هذا البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

إثر العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني المجرم والذي أدى إلى استشهاد الشهيد الجليل الدكتور إسماعيل هنية الرئيس المجاهد والشجاع للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ورفيقه، نبلغ الشعب الإيراني بما يلي:

1. هذا الاجراء تم التخطيط له وتنفيذه من قبل الكيان الصهيوني وبدعم من الحكومة الأمريكية المجرمة.

2. بحسب التحقيقات فإن هذه العملية الإرهابية تمت عبر إطلاق مقذوف قصير المدى برأس حربي زنة نحو 7 كيلوغرامات، مصحوباً بانفجار قوي، من خارج منطقة سكن الضيوف.

وفي النهاية يتم التأكيد على؛ إن الثأر لدماء "الشهيد إسماعيل هنية" أمر حتمي، وسيتلقى الكيان الصهيوني المغامر والإرهابي الرد على هذه الجريمة بـ"عقاب شديد" في الزمان والمكان المناسبين والنوعية المناسبة.

العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية