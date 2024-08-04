الثأر الإيراني الوشيك من الجريمة الإسرائيلية.. بريطانيا، أزمة اليمين المتطرف

العالم - بانوراما

وقالت العديد من المصادر ان الجهمورية الاسلامية في ايران سوف ترد على جرائمة العدو الاسرائيلي التي نفذها في طهران.

هذا وكان قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي اكد في بيان ان الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي بهذا العمل مهد الطريق لعقوبة قاسية وايران من واجبها أن تثأر لدماء من استشهد في حياضها.

كما اكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان على ذلك وشددت إيران خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي أنها سترد على جريمة اغتيال اسماعيل هنية على أراضيها بعمليات قاسية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تجدد أعمال العنف في شوارع بريطانيا أدى إلى تلف في الممتلكات وإصابة عدد من أفراد الشرطة واعتقالات واسعة في صفوف المحتجيين.

حيث تشهد لندن اضطرابات مستمرة منذ أربعة أيام في أعقاب مقتل ثلاث فتيات صغيرات في شمال غرب إنجلترا الأسبوع الماضي.

واندلعت أعمال شغب شارك فيها مئات المحتجين من اليمين المتطرف المناهضين للهجرة في عدة بلدات ومدن خلال الأيام القليلة الماضية بعد انتشار سريع لمعلومات زائفة عن أن مهاجراً من المسلمين يُشتبه في أنه نفذ هجوما بسكين يوم على أطفال حيث اتخذ المتطرفون هذه الشائعات وسيلة لمهاجمة المهاجرين والمسلمين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.