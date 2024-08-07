أبرز التعليقات حول أزمات جيش الإحتلال في غزة وما يجري ببنغلاديش

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جنود الاحتلال يعانون من أزمات نفسية حادة، إضافة إلى أنهم باتوا غارقين بالديون نتيجة الآثار الكبيرة التي أوجدتها عملية طوفان الأقصى وما بعدها



نستعرض بعض التعليقات حول ما وصل إليه جيش الاحتلال في غزة.

"أياد حيدري" علق في هذا السياق. لقد سئم الجنود في الجيش الإسرائيلي من الحرب لدرجة أنهم يرفضون الآن الاستمرار.. كل شيء ينهار.



"مصطفى بن علي" بدوره علق. مثل (إسرائيل) مع الغرب كمثل ابن مدلل يرتكب الجرائم، وتجد أسرته ( الغرب) نفسها مضطرة كل مرة لتبرير تلك الجرائم. لكن نهاية الإبن المدلل ( الكيان الصهيوني ) وشيكة جدا



أما "احمد العمري" فكتب. العديد من الجنود الإسرائيليين مرهقون ويقتربون من نقطة الانهيار مع اقتراب الحرب من شهرها الحادي عشر. جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي قالوا إنهم غارقون في الديون والأزمات ولم نعلم أن هذا الوضع سيستمر لفترة طويلة



مع نهاية الانتخابات التشريعية في بريطانيا وعودة حزب العمال إلى الحكم، بدأت أعمال شغب واسعة في البلاد واعتداءات على المسلمين من قبل جماعات يمينية متطرفة. ما تكشفه الأحداث هو ضلوع إسرائيلي في هذا الأمر، لاسيما وأن الفعاليات الداعمة لغزة كانت ملفتة في البلاد، إضافة إلى حديث عن توجه لتعليق الصفقات العسكرية بين لندن والاحتلال



لدينا هنا بعض التعليقات من الناشطين على مواقع التواصل حول ما يجري في بريطانيا.



"غادة" كتبت هنا متسائلة. ما لسبب الحقيقي خلف تغيير ايلون ماسك من منتقد ضد ما قامت به اسرائيل ضد الاطفال في غزة وبين ما يحدث حاليا من وقوفه بجانب اليمين المتطرف ضد المسلمين في بريطانيا



"عبد الكريم الهنائي" ايضا علق. بعدما قررت بريطانيا وقف تصدير الاسلحة الى اسرائيل، في اليوم التالي تشهد شوارع المدن البريطانية عنف واضطرابات اشعلها اليمين المتطرف هل هي مصادفة؟



التعليق الأخير من "نبيل أبو الياسين" وفيه. اليمين المتطرف واللوبي الصهيوني وأمريكا يشعلون الفتنه في بريطانيا بسبب ان الحكومة الجديد بدأت في التخلي عن سياسة أمريكا بشأن إسرائيل ورفضها دعم جرائم الحرب



شهر ونصف تقريبا، مدة كانت كافية لإنهاء حكم الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنغلادش. المرأة التي حكمت البلاد في الأعوام الخمسة عشر الأخيرة رحلت تاركة البلاد عقب احتجاجات وأعمال عنف، منهية بذلك حقبة العائلة المؤسسة لدولة بنغلادش



ما يجري في بنغلادش حظي باهتمام من الناشطين العرب على مواقع التواصل.



"يحيى حسن" علق هنا مشيرا الى دور غربي فيما يحصل. الغرب قد يستغل الوضع ويثير فوضى في البلاد بتحريض الجيش. حذرنا بعد زيارة رئيس الفرنسي في بنغلادش قبل شهرين من أنها تحمل اجندات مسممة تفك بالمجتمع البنغالي



"مروان" ايضا علق. بنغلادش مرتع المخابرات والتجارب الدولية. كم قتلت السموم والاسمدة الزراعية عمدا من المجتمع والمزارعين وسببت أمراض



أخيرا مع "صالح سالم" الذي كتب. لاحظتوا ان الذي ابتدأ المظاهرات في الغرب في الجامعات هم الطلاب، وفي بنغلادش اعتمدوا على الطلاب.. طلاب الجامعات ثروة عظيمة لثورة علمية وليست لثورات ايديولوجية.

المقاومة لها أشكال عديدة. ومن هذه الأشكال المقاومة بالفن. بسمة أبو شهلا، شابة فلسطينية من قطاع غزة توصل رسالة وصورة ما يعيشه الفلسطينيون بشكل متفرد وملفت وراق..

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