رئيس جامعة الدفاع الوطني الإيرانية يلتقي وزيري العلوم والداخلية العراقيين

العالم - ايران

والتقى رئيس جامعة الدفاع الوطني العليا الإيرانية العميد إسماعيل أحمدي مقدم خلال زيارته للعراق وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري.

وجرى في هذا اللقاء طرح النقاط الإيجابية وتبادلها بشأن استمرار التعاون العلمي والبحثي والاتفاقيات في مجال التعاون التعليمي وتبادل الخبرات، ومن ثم عرض وزير الداخلية العراقي تقريرا عن آخر الإجراءات التي اتخذها البلدان لتوفير الخدمات لزوار الأربعين الحسيني وأعرب عن أمله في أن تتم هذه المراسم بأفضل طريقة ممكنة.

وفي لقاء منفصل أيضا تبادل العميد احمدي مقدم وجهات النظر مع وزير العلوم العراقي نعيم العبود.

وفي هذا اللقاء رحب وزير العلوم العراقي بالضيوف وأشار إلى النقاط الثقافية والدينية المشتركة بين البلدين وأعلن استعداده للتعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين الشقيقين والصديقين إيران والعراق.

بدوره دعا رئيس جامعة الدفاع الوطني العليا وزير العلوم العراقي لحضور مراسم افتتاح العام الدراسي الجديد للجامعة، وأوضح للجانب العراقي مسميات مجالات وكليات جامعة الدفاع الوطني العليا.