المقاومة الاسلامية بلبنان تقصف موقع 'العاصي' الإسرائيلي وتنعى أحد مجاهديها

العالم - لبنان

وقالت في بيان إن المجاهد "علي نزيه عبد علي" استشهد بغارة إسرائيلية على مركبة على الطريق بين وادي جيلو والبازورية، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وفي وقت سابق، قالت الوكالة اللبنانية الرسمية: "وقوع إصابات (لم تحدد عددهم) في غارة من مسيرة استهدفت سيارة في منطقة بين وادي جيلو والبازورية"، مؤكدة أن "النار اندلعت فيها، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى المكان".

من جهتها أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في وقت سابق اليوم، أنها استهدفت موقع العاصي بقذائف المدفعية، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة.

كما استهدفت المقاومة، وفق بيان آخر، مبنىً يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة "‏ميتات" ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة.

وقالت المقاومة في البيان، إن الاستهداف يأتي "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة".

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت أن صفارات الإنذار دوت في متات بالجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

وأمس الجمعة، شنت طائرات حربية إسرائيلية، غارات على عدة بلدات في سوريا محاذية للحدود اللبنانية.

واستهدفت الغارات بلدات القصر وزيتا ومطربا وحوش السيد علي، دون ورود أنباء فورية عن وقوع إصابات.