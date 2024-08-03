السبت ٠٣ أغسطس ٢٠٢٤
٠١:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

خلال 300 يوم: المقاومة بلبنان نفذت 2300 عملية ضد الاحتلال بعمق 35 كلم

السبت ٠٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان 2500 عملية عسكرية خلال 300 يوم الماضية، دعماً للشعب الفلسطيني واسناداً لمقاومته الباسلة، بحسب ما كشف الاعلام الحربي في احصاء جديد.

العالم - لبنان

وأفاد الاعلام الحربي بأن المقاومة نفذت (1328) استهدافاً لمواقع حدودية، و(422) لمستوطنات، و(198) لنقاط عسكرية، بالإضافة إلى استهداف (59) مسيرات وطائرات للعدو، و(391) ثكنة عسكرية و(102) قواعد عسكرية.

ونفذت المقاومة خلال تلك الاستهدافات (485) رماية بالمدفعية، و(914) رماية بصواريخ أرض – ارض، و(88) بسلاح دفاع جوي، و(148) بسلاح جو، و(742) بصواريخ موجهة، و(178) رماية بأسلحة مباشرة، و(25) بسلاح الهندسة.

وأشار احصاء المقاومة إلى أن معدل العمليات خلال اليوم الواحد (9) عمليات، في حين أن خسائر الاحتلال البشرية بلغت أكثر من (2000) شخص بين قتيل وجريح.

وأشار الإحصار إلى ان خسائر الكيان الاسرائيلي بلغت (125) آلية عسكرية، و(182) مركزاً قيادياً، و(663) دشمة وتحصينات، و(450) تجهيزات فنية، و(1050) وحدة استيطانية، بالإضافة إلى (4) مصانع عسكرية، و(61) مربضاً للمدفعية، و(12) منصات قبة حديدة، و(2) منطاد تجسس، و(8) طائرات مسيرة و(825) تموضع أفراد.

وعلى صعيد جبهة الكيان الاسرائيلي الداخلية، فقد بلغ شعاع المنطقة المستهدفة (5) كلم، في حين أن عدد المستوطنات المخلاة بلغت (43)، أما عدد المستوطنين النازحين فقد بلغ (230) ألف، أما عمق الاستهداف فقد بلغ (35) كلم.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

المقاومة الاسلامية بلبنان تقصف موقع 'العاصي' الإسرائيلي وتنعى أحد مجاهديها