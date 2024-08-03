خلال 300 يوم: المقاومة بلبنان نفذت 2300 عملية ضد الاحتلال بعمق 35 كلم

العالم - لبنان

وأفاد الاعلام الحربي بأن المقاومة نفذت (1328) استهدافاً لمواقع حدودية، و(422) لمستوطنات، و(198) لنقاط عسكرية، بالإضافة إلى استهداف (59) مسيرات وطائرات للعدو، و(391) ثكنة عسكرية و(102) قواعد عسكرية.

ونفذت المقاومة خلال تلك الاستهدافات (485) رماية بالمدفعية، و(914) رماية بصواريخ أرض – ارض، و(88) بسلاح دفاع جوي، و(148) بسلاح جو، و(742) بصواريخ موجهة، و(178) رماية بأسلحة مباشرة، و(25) بسلاح الهندسة.

وأشار احصاء المقاومة إلى أن معدل العمليات خلال اليوم الواحد (9) عمليات، في حين أن خسائر الاحتلال البشرية بلغت أكثر من (2000) شخص بين قتيل وجريح.

وأشار الإحصار إلى ان خسائر الكيان الاسرائيلي بلغت (125) آلية عسكرية، و(182) مركزاً قيادياً، و(663) دشمة وتحصينات، و(450) تجهيزات فنية، و(1050) وحدة استيطانية، بالإضافة إلى (4) مصانع عسكرية، و(61) مربضاً للمدفعية، و(12) منصات قبة حديدة، و(2) منطاد تجسس، و(8) طائرات مسيرة و(825) تموضع أفراد.

وعلى صعيد جبهة الكيان الاسرائيلي الداخلية، فقد بلغ شعاع المنطقة المستهدفة (5) كلم، في حين أن عدد المستوطنات المخلاة بلغت (43)، أما عدد المستوطنين النازحين فقد بلغ (230) ألف، أما عمق الاستهداف فقد بلغ (35) كلم.