مجزرة تستهدف نازحين بغزة والمقاومة تخوض معارك ضارية

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر فلسطينة باستشهاد 15 شخصا على الأقل إثر قصف الاحتلال مدرسة حمامة في حي الشيخ رضوان، مشيرا إلى أن الإسعاف عاجز عن انتشال جثث أخرى.

وقصفت طائرات الاحتلال المدرسة بصاروخ مباشر ثم استهدفتها مجددا بسلسلة من الغارات.

وقالت المصادر إن الاستهداف الثاني لمدرسة حمامة كان بـ3 صواريخ خلال محاولة فرق الإسعاف إنقاذ ضحايا الغارة الأولى.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مجمعا في حي الشيخ رضوان "كان يستخدم في السابق كمدرسة" على حد تعبيره.

وزعم أنه نفذ الغارة على المجمع بعد معلومات استخبارية عن استخدامه مقرا للقيادة والسيطرة تابعا لحركة حماس.

وقالت مصادر طبية إن القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع منذ فجر اليوم أدى لاستشهاد 24 شخصا.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 5 أشخاص في غارة استهدفت منزلا يؤوي نازحين في منطقة ميراج جنوبي مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

من جانبه، قال الدفاع المدني في غزة إن شخصين استشهدا وأصيب ثالث في قصف إسرائيلي شرقي حي الزيتون بمدينة غزة.

من جانبها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في منشورات عبر تليغرام إن مقاتليها يخوضون حاليا معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال وآلياته التي تحاول التقدم صوب منطقة زلاطة شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأوضحت الكتائب أن مقاتليها استهدفوا ناقلتي جند وجرافتين ودبابة ميركافا بقذائف الياسين 105 في منطقة زلاطة.

وأضافت أنه تم قنص جندي من قوات الاحتلال ببندقية "الغول" قرب المقبرة الشرقية في مدينة رفح.