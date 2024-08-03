رئيس الوزراء الفلسطيني: نتعرض لعدوان إسرائيلي وحشي خاصة على غزة

العالم - فلسطين

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصطفى خلال مشاركته في الاجتماع الـ 15 لمجلس أمناء "مؤسسة ياسر عرفات"، ممثلا عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وبمناسبة "اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى"، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.

وقال مصطفى: "ونحن نحيي اليوم، يوما وطنيا وعالميا لنصرة غزة والحركة الأسيرة، فإننا نتعرض لعدوان وحشي شامل يشنه الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا وعلى كافة الجبهات، خاصة على أهلنا في قطاع غزة الحبيب".

وسبق لقوى ومنظمات فلسطينية أن أعلنت 3 أغسطس/ آب 2024 "يوما وطنيا لنصرة غزة والأسرى"، نظمت فيه مسيرات بمختلف مدن الضفة الغربية، تزامنا مع دعوات لوقفات مماثلة بأنحاء العالم.

وتابع مصطفى: "لا يخفى على أحد مخططات الاحتلال وإجراءاته المتسارعة في استهداف مشروعنا الوطني والتنكر لحقوقنا الوطنية الثابتة التي كفلتها الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة".

واعتبر أن تلك المخططات "بدت أكثر وضوحا مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، بكل ما تتضمنه من عمليات تدمير شامل للمساكن والبنية التحتية والقتل والتشريد والتجويع".

وأكمل أن "الاحتلال يستهدف مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية عبر اقتحامات يومية آخرها اليوم (السبت) في طولكرم، وتمدد استيطاني بشكل غير مسبوق، كما صوت الكنيست، مؤخرا، بالقراءة الأولى على تصنيف الأونروا منظمة إرهابية، في محاولة لشطب قضية اللاجئين".

وزاد رئيس الوزراء الفلسطيني: "تتسارع إجراءات الاحتلال في تهويد القدس، وتقطيع أوصال الوطن، والاستفراد والتنكيل بأسرانا البواسل، ناهيك عن قرصنة أموالنا".

وشدد على أن "كل الإجراءات الاحتلالية لن تثنينا عن التمسك بثوابتنا الوطنية والعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لأبناء شعبنا ودعم صمودهم".