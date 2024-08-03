عودة الوفد الإسرائيلي المفاوض من القاهرة بسبب خلاف مع نتنياهو 

العالم - فلسطين

وقالت صحيفة "ديعوت أحرنوت" العبرية الخاصة إن الوفد المفاوض برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، والذي غادر إلى القاهرة في وقت سابق اليوم، عاد إلى تل أبيب بسبب خلافات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضافت الصحيفة أن خلافات بين نتنياهو والجيش بشأن محادثات الصفقة كانت من ضمن أسباب عودة الوفد المفاوض كذلك، دون توضيح ماهية هذه الخلافات.

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن، أمس الجمعة، عن توجه الوفد المفاوض إلى القاهرة خلال يومين، فيما وصفته حركة حماس بـ"إعلانات فارغة للتغطية على جرائمه ومحاولات الإفلات من تداعياتها".

وجاء وصول الوفد للقاهرة بعد محادثات في القاهرة أجراها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي بريت ماكغورك مع رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل ومسؤولين آخرين؛ حيث "أقنعهم بعقد الاجتماع مع الوفد الإسرائيلي"، وفق المصدر نفسه.

كما طلب ماكغورك من رئيسي الشاباك والموساد الحضور إلى القاهرة رغم رفض حماس الشروط الجديدة التي وضعها نتنياهو للصفقة.

ومساء الجمعة، أفادت القناة 12 العبرية الخاصة بأن نتنياهو تشاجر مع رئيسي الشاباك والموساد ومسؤول "ملف المختطفين" بالجيش الإسرائيلي اللواء نيتسان ألون، الأربعاء، واتهمهم بأنهم ضعفاء و"يعملون لصالح رئيس حماس بغزة يحيى السنوار".

فيما قال مسؤولان أمريكيان كبيران لـموقع "والا" العبري الخاص إن الرئيس جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا "صعبا" مع نتنياهو، الخميس، حيث طالبه بتجنب مزيد من تصعيد التوترات في المنطقة، والتحرك بدل ذلك نحو اتفاق لإطلاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.