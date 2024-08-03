آلاف الفلسطينيين يتظاهرون في الضفة الغربية تضامنا مع غزة والأسرى

العالم - خاص بالعالم

هنا جنين، هنا نابلس وطولكرم وقلقلية ورام الله، هنا الخليل وبيت لحم، هنا فلسطين، صوت غزة الجريحة تنقل من جنوب الضفة الغربية الى شمالها، ودعم غزة الصامدة ارتفعت به حناجر الفلسطينيين الذين خرجوا من كل حدب وصوب يحملون الاعلام الفلسطينية، ويرفعون فوق الرؤوس شعارات تساند المقاومة في كل مكان سواء في قطاع غزة او تلك التي تشكل اسنادا لها من طهران مرورا بصنعاء وصولا الى بغداد فدمشق وحتى جنوب لبنان، هكذا احيا الالاف من الفلسطينيين اليوم العالمي للتضامن مع قطاع غزة.



وقال القيادي في حركة فتح عبد العال العناني لمراسل العالم: "إن هذا اليوم يوم وطني بامتياز، يوم عالمي، حتى يدرك الاحتلال بأن الشعب الفلسطيني حي لن يموت ولن تركعه تلك الجريمة البشعة التي ترتكب بحق أطفالنا ونساءنا".

التظاهرات التي خرجت في الضفة الغربية خرجت ولهيب الموت لا يحيط بقطاع غزة بل وأيضا في الضفة الغربية. حالة التوحش التي يعيشها الاحتلال الإسرائيلي ويمارسها امام مراى ومسمع العالم في الضفة والقطاع وفي سجون الاحتلال دفع أيضا بذوي الاسرى الفلسطينيين الى المشاركة في التظاهرات رافعين صور أبنائهم الذين ترتكب بحقهم ابشع الجرائم وسط غياب تام للمؤسسات الفلسطينية المعنية بحقوق الاسرى وعلى راسها الصليب الأحمر.

وقالت متظاهرة لمراسل العالم: "مايحدث في الأراضي الفلسطينية هنا أو في قطاع غزة أظهر للعالم أن الاحتلال الإسرائيلي مجرم ياخذ أرواح الفلسطينيين بلا سبب ويقتل الأطفال أمام العالم ويقتل حتى السياسيين الذي من المفترض أن يعمل معهم مفاوضات".

وقالت متظاهرة أخرى لمراسل العالم: "رسالتنا للعالم أن توقف حرب الإبادة على قطاع غزة، وكذلك ايقاف حرب الإبادة على الأسرى في السجون الإسرائيلية".

حكومة اليمين تسعى الى اجهاض المقاومة في الضفة الغربية لكنها لا تدرك انها اليوم تعطي للمقاومة الاكسجين لتصبح اكثر مضاء.





هذا هو النبض الحقيقي للشارع الفلسطيني ومهما فرقته السياسة فأن المقاومة توحده.