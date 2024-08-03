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كنعاني : على المنظمات الدولية القيام بمسؤوليتهم القانونية والإنسانية

كنعاني : على المنظمات الدولية القيام بمسؤوليتهم القانونية والإنسانية
السبت ٠٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني : على المنظمات الدولية ونشطاء حقوق الإنسان تحمّل مسؤوليتهم القانونية والإنسانية قبال تعذيب السجناء على يد القوات "الإسرائيلية".

العالم - ايران

وکتب كنعاني، الیوم السبت، علی صفحته الشخصیة في الفضاء الافتراضي، وفي اشارة إلی التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" بتاريخ 29 يوليو/تموز 2024، حول التعذيب بحق الفلسطينيين المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية : ان التقرير لا يظهر إلا قمة جبل الجليد.

وأوضح : ان التقارير المسربة عن بعض عمليات التعذيب والجرائم المرتكبة في سجن قاعدة "سدي تيمان" العسكرية الواقعة في صحراء النقب على بعد 30 كيلومترا من قطاع غزة باتجاه مدينة بئر السبع، تشير إلى أن الکیان الصهيوني سجل رقما قياسيا جديدا مقارنة بـ "غوانتانامو" و"أبو غريب".

وأكد متحدث الخارجية : على المنظمات الدولية والناشطين في مجال حقوق الإنسان القيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية.

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