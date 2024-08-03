غزة تحت النار.. مجازر إسرائيلية وتصعيد للمقاومة في يوم دامٍ جديد+فيديو

العالم - خاص بالعالم

آلة القتل والدمار الإسرائيلية مازالت تعمل في غزة دون رادع.. المزيد من النساء والأطفال تساقطو لليوم الثاني بعد300ن العدوان أمام مرأى ومسمع العالم.

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة في حي الشيخ رضوان، شمالي مدينة غزّة بعد أن استهدف الاحتلال مدرسة 'حمامة' بثلاثة صواريخ وقد أشار الدفاع المدني إلى أنّ الاحتلال نفذ حزاماً نارياً وشن غارات متتالية عنيفة على المدرسة ومناطق بجوارها في حي الشيخ رضوان.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار شرقي مخيم البريج وسط القطاع، مما أدّى إلى استشهاد أم وطفلها في غارة جوية للاحتلال على المخيم، بالإضافة إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف استهدف عائلة 'الداية' محيط مسجد الصفاء داخل المخيم.

هذا وقصفت زوارق الاحتلال الحربية شاطئ بحر مدينة غزّة، بينما تشهد مدينة رفح قصف مدفعي إسرائيلي عنيف شرقي المدينة.

في غضون ذلك، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وسط تعذّر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، بسبب الركام الكثيف والقصف المتواصل.

جرائم الاحتلال في غزة قابلها تصعيد كبير في عمليات المقاومة حيث أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استهداف ناقلتي جند من نوع 'نمر' وجرافتين عسكريتين من نوع 'D9' ودبابة 'ميركفاه' صهيونية بقذائف 'الياسين 105' في منطقة 'زلاطة' شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة وهبوط الطيران المروحي للإخلاء كما تمكن مجاهدوها من قنص جندي صهيوني ببندقية الغول القسامية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

مشاهد من تدمير آلية عسكرية صهيونية عرضتها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بعد أن فجرتها بعبوة ثاقب خلال التوغل الصهيوني شرق خانيونس فيما أعلنت السرايا عن قصف تجمعاً لجنود العدو الصهيوني على خط الإمداد في محور 'نتساريم'بعدد من قذائف الهاون.

مركز القيادة والسيطرة لقوات الاحتلال في موقع 'نحال عوز' العسكري كان هدفاً برشقة صاروخية من كتائب شهداء الأقصى وذلك في عملية مشتركة مع كتائب الأنصار.