شاهد.. استشهاد 9 مقاومين إثر قصف إسرائيلي لمركبتين في طولكرم

العالم - خاص بالعالم

انتهاكات انسانية وجرائم يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي ويتمادى في ذلك أمام صمت العالم عما يحدث في اخر جريمة استشهد تسعة مقاومين فلسطينيين إثر قصف طائرة مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مركبتين فلسطينيتين في حادثين منفصلين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان في المدينة بأن قوات الاحتلال قصفت مركبة كان يستقلها خمسة شبان على الطريق الوصلة بين بلدتي عتيل وزيتا شمال طولكرم ما أدى لاندلاع النيران فيها وتفحمها بالكامل واستشهادهم وتفحم أجسادهم. وذكرت مصادر إعلامية ان أحد المستهدفين في الغارة الإسرائيلية هو هيثم بليدي القيادي في كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس

وفي وقت لاحق استشهد اربعة مقاومين آخرين بقصف ثانٍ بعد ساعات من عملية مماثلة في المدينة ذاتها.

وأعلن جيش الاحتلال عن استهداف طيرانه مجموعة من المقاومين المسلحين، في طولكرم. في حين قال جيش الاحتلال في بيانٍ له، إن قواته قصفت مركبة فلسطينية تقل ما أسماها خلية مسلحة قرب مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاستطلاع التابعة لجيش الاحتلال تكثف تحليقها في سماء مدينة طولكرم.

وذكر سكان محليون، أنه عند وصول الفلسطينيين وقوات الدفاع المدني إلى موقع السيارة المستهدفة لإخماد النيران، اقتحمت قوات الاحتلال محيط الموقع.

وعقب العملية، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال موقع الاغتيال ومنعت طواقم الإسعاف من الاقتراب، حيث عاينت المركبة والجثامين، ثم دفع بتعزيزات عسكرية ترافقها اربع جرافات مجنزرة.

وشرعت جرافات الاحتلال بعمليات تدمير واسعة في الشطر الغربي من المدينة، حيث دمر الاحتلال البنية التحتية ومركبات وممتلكات عامة في محيط مسجد المرابطين ومجمع المحاكم.

ونعت فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم الشهداء وأعلنت الإضراب الشامل والحداد على أرواحهم.

كما نددت بجريمة الاغتيال التي وصفتها بالجبانة والبشعة وبدم بارد وحملت الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية عن استهدافهم.