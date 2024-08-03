حزب الله يشن هجمات مكثفة على مواقع جنود الاحتلال في المستوطنات الشمالية

العالم - خاص بالعالم

المقاومة الإسلامية ‌‏في لبنان استهدفت مباني يستخدمها جنود الاحتلال في مستوطنات شلومي وأفيفيم و‏‏ميتات وأصابوها إصابة مباشرة.‏ وأقر إعلام الاحتلال بإصابة مبان ووقوع أضرار في عدد من المنازل إثر سقوط صواريخ شمال فلسطين المحتلة مشيرا الى اندلاع حرائق بالقرب من مستوطنات 'هار ادار' و 'مفسرت تسيون'و'برعام' بالجليل الأعلى.كما استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية مواقع العاصي وحدب يارون والسماقة ‏بقذائف المدفعية وأصابوها إصابات مباشرة.‏

وبمرور 300 يوم على فتح جبهة الإسناد اللبنانية نشرت المقاومة فاصلا وإحصاء بينت فيه تنفيذها لنحو 2500 عملية عسكرية ضد الاحتلال بعمق وصل لـ35 كلمترا خلال 300 يوم من العمليات.

وأكدت المقاومة إحصاء ما لا يقل عن ألفي شخص بين قتيل وجريح ضمن خسائر الاحتلال البشرية فضلا عن الحاقها خسائر بنحو مئات الآليات العسكرية ومراكز الاحتلال القيادية ودشمه وتحصيناته وتجهيزاته ومصانعه وبنحو 1500 من وحداته الاستيطانية.

صحيفة 'فايننشال تايمز' البريطانية قالت إن عمليات حزب الله أدت إلى أكبر إخلاء للمنطقة في الشمال منذ تأسيس الكيان قبل أكثر من سبعين عاماً ونقلت الصحيفة عن ضابط أمن في 'كريات شمونة'أن حزب الله أطلق أكثر من سبعمئة قذيفة على المدينة منذ الثامن أكتوبر/تشرين الأول بما في ذلك أسلحة لم يستخدمها في جولات القتال السابقة وواصفا كريات شمونة التي كان يسكنها نحو اربعة وعشرين ألف مستوطنة بأنها أصبحت الآن مدينة أشباح.



وفيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق قوله إن وضع كيانه يتدهور في كل الجبهات وإنه على وشك انعطافة سلبية خطرة جداً

ألغت خمسة عشر شركة طيران رحلاتها الجوية إلى كيان الاحتلال بدءا من يوم الاثنين الماضي وتعقيبا على إعلان شركة الطيران الهنغارية منخفضة التكلفة إلغاء المئات من رحلاتها من والى تل أبيب أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الشركة أوقفت رحلاتها من 16 وجهة أوروبية معتبرة أن ذلك سيؤثر على نحو 15 ألف مستوطن في الأيام المقبلة.