ايران .. اغتيال القائد هنية تم بمقذوف قصير المدى، وتركيا لتمديد نفوذها في الساحل والصحراء الافريقي

العالم - بانوراما

الملف الأول: أعلن حرس الثورة الإسلامية أن عملية اغتيال القائد إسماعيل هنية تمت بمقذوف قصير المدى مزود برأس حربي يزن سبعة كيلوغرامات اطلق من خارج محيط مقر إقامة الضيوف.



وفي بيانه الثالث، قال حرس الثورة الإسلامية إن الكيان الإسرائيلي وبدعم من الولايات المتحدة هو من خطط ونفذ عملية الاغتيال، مؤكدا أن الثأر لدماء الشهيد هنية أمر حتمي، وأن الكيان الإسرائيلي سيعاقب على فعلته عقابا شديدا.



وأشار الحرس إلى أن المبنى الذي كان فيه هنية هو مقر لإقامة الضيوف الأجانب ويخضع لكافة البروتوكولات الأمنية وقال إن الكيان الصهيوني سعى عبر عمليته لإحداث فتنة في العالم الإسلامي وجبهة المقاومة.



الملف الثاني: يتعاظم الدور التركي في افريقيا في منطقة الصحراء والساحل؛ حيث تمارس وكالة التعاون والتنسيق التركية دوراً بارزاً في تمدد انقرة في القارة السوداء . ويقول متابعون لهذا الشأن ان الاستراتيجية التركية تهدف إلى ترسيخ حضور أنقرة في منطقة الصحراء والساحل الافريقي وتعزيز قدراتها الاستراتيجية لموازنة أدوار منافسيها الإقليميين والدوليين ؛ وملء فراغ الانسحاب الفرنسي.

وتسعى تركيا بشكل حثيث الى المساهمة في إعادة هندسة المعادلة الإقليمية في ظل محاولاتها المستمرة للتأثير في عدد من الملفات بهدف تعزيز نفوذها وتطويق المصالح الإستراتيجية للقوى المحلية والإقليمية والدولية المناوئة لدور تركيا هناك.

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