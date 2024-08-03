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اليمن.. اندلاع حريق في سفينة قبالة سواحل عدن

اليمن.. اندلاع حريق في سفينة قبالة سواحل عدن
السبت ٠٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لهجوم بمقذوف ناري شرق مدينة عدن اليمنية، مساء السبت.

العالم - الیمن

وأشارت الهيئة إلى أن "الهجوم تسبب في اندلاع حريق على متن السفينة"، إذ وقع على بعد 170 ميلا بحريا شرق مدينة عدن اليمنية.،

وقال قبطان السفينة، إنه "لم يتم تسجيل إصابات بين طاقمها وأن السفينة تتوجه إلى مينائها التالي"، بينما تم فتح تحقيق للتعرف على ملابسات الحادث.

ووجهت الهيئة نداء للسفن العابرة في المنطقة مطالبة إياها بالحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، بينما لم تصدر القوات اليمنية أي بيانات بهذا الشأن.

وتواصل القوات اليمنية استهداف السفن الأمريكية والبريطانية والتي لها علاقة بإسرائيل دعما للفلسطينيين، الذي يواجهون جيش الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في عدوان راح ضحيتها نحو 40 ألف شهيد وأكثر من 90 ألف مصاب.

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