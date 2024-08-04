الاحتلال يقصف خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى

العالم - فلسطین

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، مع دخول عدوانه المستمر على قطاع غزة يومه الـ 303، مجزرةً جديدة، مستهدفاً خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى، في دير البلح وسط القطاع.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة، أنّ "جيش" الاحتلال ارتكب، فجر الأحد 4 آب/أغسطس 2024، مجزرة داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، بقصف عدة خيام للنازحين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وأكثر من 18 إصابة، في حصيلة لا تزال أولية.

وعقب ساعات، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد شهداء الامجزرة التي ارتكبها الاحتلال إلى 5.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي، في بيانٍ، أنّ من بين الإصابات حالات خطيرة تتعامل معها الطواقم الطبية في المستشفى.

ودان بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المجزرة الجديدة، "والتي تضاف إلى سلسلة من المجازر المستمرة منذ أكثر من 300 يوم من حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل".

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة تجاه هذه الجرائم المستمرة، مطالباً كل العالم بإدانتها.