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ايران تضرب موعدا مع الصين في نهائي بطولة آسيا بالكرة الطائرة للناشئين

ايران تضرب موعدا مع الصين في نهائي بطولة آسيا بالكرة الطائرة للناشئين
الأحد ٠٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

تأهل منتخب ناشئة ايران للكرة الطائرة إلى نهائي بطولة آسيا تحت 18 عاما الجارية في العاصمة البحرينية المنامة بعد فوزه على اليابان بنتيجة 3-0.

العالم - ايران

وفي هذه المباراة التي جرت مساء السبت، تمكنت ايران من الفوز 3-0 بنتائج 25-18 و 25-23 و 25-22 .

وبهذا الفوز، تأهل منتخب الناشئين الإيراني للكرة الطائرة إلى نهائيات بطولة آسيا تحت 18 عاما ليواجه الصين غدا الأحد.

وكانت ايران قد فازت في الدور الاول على لبنان 3-0 وعلى الفلبين 3-0 وخسرت امام الصين 2-3 .

وفي الدور الثاني فازت على تايلندا 3-0 وعلى البحرين 3-0 ومن ثم تغلبت على اليابان في الدور نصف النهائي 3-0 .

وتعتبر ايران الاكثر تتويجا في تاريخ البطولة وهي 7 مرات آخرها في العام 2014 ، فيما حلت في مركز الوصافة مرتين وفي المركز الثالث مرة واحدة وتاتي اليابان في المرتبة الثانية بالتتويج 3 مرات ومركز الوصافة مرتين والمركز الثالث مرة واحدة.

وتاهلت الصين الى النهائي مرتين من قبل وخسرت في كلتيهما امام ايران عامي 2010 و 2012 فيما حلت في المرتبة الثالثة 3 مرات.

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