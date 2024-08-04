إستنفار الكيان وحلفائه ورد ايران المحتوم

العالم - مع الحدث

هل نجح نتنياهو في توريط حلفائه وعلى راسهم الامريكي للدفاع عن الكيان في حال تعرضه للهجوم بحسب بايدن وتحضيرات اوستن؟

هل تدخل المنطقة في حرب بلا افاق وسقوف ومخارج بعد التجاوز الاسرائيلي لكل الخطوط الحمراء ؟

ماذا عن غرفة العمليات المشتركة لمحور الاسناد لدراسة خيارات واهداف الرد الواسع والمركن

ماذا اهمية بيان حرس الثورة بعد التحقيق في جريمة اغتيال الشهيد هنية حيث تبين ان مقذوف قصير المدى يزن راسه 7.5 كجم تسبب باستشهاده وهو من تخطيط وتنفيذ اسرائيلي ودعم امريكي؟

وتستضيف هذه الحلقة كل من استاذ العلاقات الدولية د.علي فضل الله، الخبير في الشؤون الاسرائيلية فراس ياغي