شهداء وجرحى بمجازر جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة

العالم - فلسطين المحتلة

واستشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال لخيام النازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال المسيّرة قصفت خيام النازحين في محيط المستشفى، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة أكثر من 16 آخرين، إضافة إلى اندلاع حريق كبير في الخيام.

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الحسنات في مخيم دير البلح غرب المدينة.

واستشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون، بينهم أطفال، في قصف طائرات الاحتلال لمنزل يعود لعائلة العامودي في منطقة الفاخورة شمال غرب مخيم جباليا، شمال القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف استهدف محيط شركة الكهرباء والمدرسة الماليزية شمال المخيم. كما أطلقت آليات الاحتلال النار بشكل كثيف على مناطق شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع، بالتزامن مع إطلاق آلياته العسكرية النار على المنطقة.

وقصف طيران الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، تزامنا مع قصف مدفعية الاحتلال على الحي، وعلى حيي تل الهوى والصبرة في المدينة.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائف ورصاص صوب منازل المواطنين قبالة شاطئ مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال غارات على الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب القطاع، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال العسكرية النار في محيط معبر رفح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,550 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,280 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.