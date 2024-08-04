هل يطال رد إيراني مسؤولين للصهاينة في الخارج؟

العالم - لبنان

وحسب "كان"، طلبت وزارة الخارجية من ممثليها في الخارج أن يكونوا أكثر يقظة وحذرا.

وثمة حالة من الترقب تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليا، عقب عمليتي اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في "حزب الله" فؤاد شكر إثر غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسط مخاوف كبيرة من تصعيد كبير قد يؤدي إلى حرب إقليمية.

ويأتي ذلك في أعقاب تقارير أمريكية وإسرائيلية تفيد بأن إيران وحلفاءها سيقومون حتميا بهجوم على الكيان.

وإثر ذلك، أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، أنه يجب على "إسرائيل" ومن خلفها "انتظار ردنا الآتي" على اغتيال فؤاد شكر، مشددا على أن "لا نقاش في هذا ولا جدل".