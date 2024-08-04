طولكرم تودع 9 شهداء ارتقوا بمسيرة اسرائيلية

العالم - مراسلون

لا تصدقوا الثكالى.. لقد أفرغن دموعهن زغاريد؛ القصف هو الخيار الافضل بالنسبة للكيان الصهيوني في مواجهة المقاومة في مختلف الميادين فنفذ عمليتا قصف جوي خلال ست ساعات الأولى قتل فيها خمسة مقاومين باستهداف مركبة كانوا يستقلونها والاخرى في ملاحقة أربعة مقاومين خلال الاشتباك معهم فقتلهم وصادر جثامينهم.

وقال غيث رضوان وهو أحد المقاومين، في تصريح لقناة العالم إن: "جيش الاحتلال الإسرائيلي جبان، حيث أنه يتعامل بالقصف ويأتي إلى المخيم ويستفز الناس ويهدم البنية التحتية ويخرّب، إنه غير قادر على أي شيء"، مؤكدا بأن المقاومون مستمرون على طريق قادتهم.

تقويض المقاومة وتعزيز فكرة العقاب الجماعي بحق المواطنين الذين يواصلون تشكيل حاضنة شعبية ملتفه حولها هذا ما يسعى له الاحتلال دون جدوى.

باتت الضفة الغربية مفتوحة على جميع الاحتمالات باستخدام الكيان الصهيوني القصف الجوي دون قيود في محاولة يائسة من طرفة للقضاء على المقاومة التي تتصدى له رغم قلة الامكانيات لديها.