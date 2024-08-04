متى تهاجم إيران 'إسرائيل'؟.. مسؤولون أميركان يجيبون!

العالم - فلسطين المحتلة

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لوسائل إعلام أمريكية: "نتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل يوم الاثنين".

وذكر مسؤولون أمريكيون لموقع "أكسيوس"، أن "الهجوم الإيراني قد يُشن من نفس قواعد الهجوم الذي شنته إيران في 13 أبريل/ نيسان على إسرائيل، ولكن من المحتمل أن يكون أوسع نطاقًا ويمكن أن يشمل أيضًا حزب الله في لبنان".

وبحسب "أكسيوس"، أشار المسؤولون إلى أنهم لا يعرفون ما إذا كانت إيران وحزب الله سيشنان هجومًا منسقًا أو سيعملان بشكل منفصل، مؤكدين أن هناك ترجيحات بأن إيران وحزب الله ما زالا يعملان على وضع اللمسات النهائية على خططهما العسكرية وإقرارها على المستوى السياسي.

وفي طهران أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية في بيان ان الثأر لدماء "الشهيد إسماعيل هنية" أمر حتمي، وسيتلقى الكيان الصهيوني عقابا شديدا على هذه المقامرة والجريمة الإرهابية في الزمان والمكان المناسبين والنوعية المناسبة.