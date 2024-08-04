غزة.. ثالث غارة علی خيام النازحين في مستشفی بدير البلح

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم من مکان الحادث ان طيران الاحتلال استهدف منطقة تعج بنازحين فروا من مناطق مختلفة من غزة ولجأوا اليها ظناً بأنها ملاذاً آمناً.

وأكد مراسل العالم ان هذه الغارة هي ثالث غارة نفذها طيران الاحتلال اليوم علی خيام النازحين داخل مستشفی شهداء الاقصی، مما يؤكد أن لا مكان آمن للنازحين.

وأضاف مراسل العالم أن جيش الاحتلال استهدف أيضًا منزلًا في منطقة معسكر في دير البلح، مما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين، كما استهدف منزل عائلة العامودي في المناطق الشمالية لقطاع غزة، مما أسفر عن ارتقاء 8 شهداء.

وقال مراسل العالم إن جيش الاحتلال يواصل قصفه المدفعي والغارات الجوية على مناطق مختلفة في القطاع، تحديدا المناطق الشمالية لمخيم النصيرات ومنطقة الزهراء ومنطقة المغراقة ومناطق أخرى، كما أنه مستمر في استهداف المدنيين والتركيز على سياسة الاغتيالات في محاولة منه لرفع أعداد الشهداء والجرحى.