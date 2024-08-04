بعد عملية الطعن.. الاحتلال خسر في الضفة قبل ان يبدأ +فيديو

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واوضح ان هذه العملية تأتي كرد فعل طبيعي للواقع في الاراضي الفلسطينية المأساوي من قتل يومي، مضيفا ان كل الفصائل الفلسطينية اصدرت بيانات عقب العملية اكدت انه ما حدث هو رد فعل طبيعي على العدوان الاسرائيلي.

وتابع اننا امام معركة قديمة جديدة في الضفة الغربية التي تعاني من عمليات اقتحام وقتل ومطاردة وتدمير للمنازل وهناك مصادرة للاراضي الفلسطينية بشكل يومي، معتبرا ان الضفة الغربية هي محور الصراع الحقيقي في المستقبل والاحتلال يعلم هذه النظرية لذلك يعمل بكل ما أوتي من قوة على ان يقوم بعملية للمقاومة في المهد ولكن حتى هذه اللحظة لم تنتهي المقاومة ومازالت قادرة على ضرب الاحتلال في كل لحظة.

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