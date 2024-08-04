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بعد عملية الطعن.. الاحتلال خسر في الضفة قبل ان يبدأ +فيديو

الأحد ٠٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان شاب فلسطيني نفذ عملية طعن في جنوب "تل ابيب" مما ادى الى مقتل اسرائيليين وقوع عدد من الجرحى، مشيرا الى ان هناك اختلاف في رواية الاعلام العبري بين اعلان استشهاد منفذ العملية عقب اطلاق النار الاسرائيلي وبين اعتقاله.

العالم - مراسلون

واوضح ان هذه العملية تأتي كرد فعل طبيعي للواقع في الاراضي الفلسطينية المأساوي من قتل يومي، مضيفا ان كل الفصائل الفلسطينية اصدرت بيانات عقب العملية اكدت انه ما حدث هو رد فعل طبيعي على العدوان الاسرائيلي.

وتابع اننا امام معركة قديمة جديدة في الضفة الغربية التي تعاني من عمليات اقتحام وقتل ومطاردة وتدمير للمنازل وهناك مصادرة للاراضي الفلسطينية بشكل يومي، معتبرا ان الضفة الغربية هي محور الصراع الحقيقي في المستقبل والاحتلال يعلم هذه النظرية لذلك يعمل بكل ما أوتي من قوة على ان يقوم بعملية للمقاومة في المهد ولكن حتى هذه اللحظة لم تنتهي المقاومة ومازالت قادرة على ضرب الاحتلال في كل لحظة.

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