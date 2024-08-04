خروج العرب بخفي حنين من أولمبياد باريس!

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وكان المصري عزمي محيلبة الأقرب إلى بلوغ الدور النهائي في الرماية، إذ حلّ عاشراً، علماً بأنَّ الستة الأوائل يتأهلون للدور النهائي. وجاء الكويتي محمد الديحاني في المركز الـ13 والقطري راشد صالح العذبة في الـ15 والمصري الآخر عمر إبراهيم في الـ29 قبل الأخير والفلسطيني جورج الصالحي في الـ30. وبالنسبة للسيدات، حلّت المصرية أميرة أبو شوكة في المركز الـ29 باليوم الأول من التصفيات.

وفي «القوى» خرج السعودي حسين آل حزام، من الدور الأول للقفز بالزانة. وخرج العماني علي أنور والعراقي طه حسين ياسين من الدور الأول لسباق 100م، فيما خرج العداء اليمني سامر اليافعي من الدور التمهيدي ولحق به الليبي أحمد السباعي.

وخرجت الكويتية آمال الرومي، والفلسطينية ليلى المصري، والبحرينية نيلي جيبكوسغي، خاليات الوفاض من ملحق سباق 800م.