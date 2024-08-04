بالفيديو.. كيان الاحتلال يعيش حالة الموت البطيء والذعر من الرد الحتمي

العالم - خاص العالم

مخاطرة غير محسوبة ادخل كيان الاحتلال نفسه فيها بتنفيذ الاغتيالات ضد كبار قادة محور المقاومة ليصبح الان يترقب الرد المناسب بينما يعيش أعمق أزماته.

ففي وقت يحتفل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإنجازاته، القلق والخوف يسيطر على تل ابيب والحديث في الاعلام العبري يحذر من ضربة حتمية مشتركة من بيروت وطهران وصنعاء.

التقديرات في كيان الاحتلال تفيد وفق يديعوت احرونوت، ان طهران تبحث عن رد مؤلم سيكون أوسع وأشد فتكاً من الرد الايراني في ابريل نيسان الماضي كما سيردع تل ابيب عن الهجوم مرة أخرى. ونقلت عن مسؤول اسرائيلي كبير قوله أن ايران وحزب الله قادران على إبقاء "إسرائيل" في حالة تأهب لفترة طويلة فيما تحدثت عن مناقشات ومشاورات تجري في كيان الاحتلال لعدد من السيناريوهات الصعبة بما في ذلك احتمال توجيه ضربة استباقية وخوض حرب على خمس جبهات والرد على الرد.

وفيما اشارت الصحيفة الى محادثات محمومة تجري مع الأميركيين لاحتواء الرد اشارت الى استعدادت تجري تحسبا للرد مثل تجهيز وزراء وقادة الاحتلال بهواتف فضائية تحسباً لانهيار شبكات الهاتف الخلوي.

صحيفة 'إسرائيل اليوم' العبرية اشارت الى استعدادات تجري في كيان الاحتلال استعداد للرد والى حركة تسوق كبرى تشهدها المتاجر الاسرائيلية.

من جهتها افادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية بان حيفا تترقّب بقلق انتقام إيران وحزب الله وفيما تحدثت عن تأهب يسود المدينة خاصة في مستشفى رمبام، ذكرت بأن مسيرات حزب الله كانت قد حلّقت في سماء حيفا قبل أشهر بعدما تجاوزت الدفاعات الإسرائيلية ورسمت خرائط أهداف لأكبر ميناء في كيان الاحتلال ولبطاريات القبّة الحديدية وحتّى للمكاتب الفردية للقادة العسكريين.

وتتوعد طهران ومحور المقاومة برد متناسب على التطاول الاسرائيلي الاخير على سيادات دول المحور واغتيال قادته.

رئیس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال ان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة سيندمان على فعلتهما ويجبران على تغيير حساباتهما. واضاف ان إيران لم ولن تبقي أي اعتداء على سيادتها من دون رد يليق بالانتقام لضيفها اسماعيل هنية وستلقن العدو درساً تاريخياً فيما يؤكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان الرد سيكون حقيقيا وسيجعل الإسرائيليين يبكون كثيرًا.

