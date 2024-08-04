مستشفى شهداء الأقصى؛ من ملجأ للنازحين إلى مذبح اسرائيلي

العالم - فلسطين

حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة تتواصل في ظل استمرار جيش الاحتلال وارتكاب المجازر بحق العائلات والمدنيين النازحين.

وفي مجزرة جديدة استشهد خمسة مدنيين وأصيب خمسة عشر آخرون جراء قصف اسرائيلي استهدف خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يستهدف فيها الاحتلال النازحين داخل المستشفى.

مجزرة أدانها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة وشلال الدم المتدفق في القطاع.

إلى ذلك شنت طائرات الاحتلال غارة جوية استهدفت منزلاً في دير البلح، خلفت ثلاثة شهداء وعددا من المصابين.

وفي مخيم جباليا شمال غزة استشهد ثمانية مواطنين في قصف طائرات الاحتلال منزلاً في منطقة الفاخورة.

في الأثناء استهدف قصف جوي ومدفعي عنيف محيط شركة الكهرباء والمدرسة الماليزية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. بدورها، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن طيران الاحتلال شن عدة غارات على مدينة غزة ومخيم جباليا شمال القطاع.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها صوب المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة. فيما جددت مدفعية الاحتلال قصف محيط مسجد الأبرار في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي وقت سابق سقط عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة بحي الشيخ رضوان، شمالي مدينة غزّة بعد أن استهدف الاحتلال مدرسة 'حمامة' بثلاثة صواريخ، وقد أشار الدفاع المدني إلى أنّ الاحتلال نفذ حزاماً نارياً وشن غارات متتالية عنيفة على المدرسة ومناطق بجوارها في الحي.

ومع استمرار المجازر الإسرائيلية أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الضحايا منذ أكتوبر الماضي، الى أكثر من مئة وثلاثين ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على عشرة آلاف مفقود.