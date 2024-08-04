شاهد.. أجمل زواج في اولمبياد باريس!

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وتغلب الثنائي الصيني المكون من شينغ سيوي وهوانغ ياكيونغ، على الثنائي الكوري الجنوبي، المكون من كيم وون هو وجيونغ نا يون، بنتيجة 21 / 8 و21 / 11 (الجمعة) في النهائي.

وبعد تسلم الميدالية الذهبية الأولمبية، عرض عليها ليو يوتشين صديقها ونجم الفريق الصيني لزوجي الرجال للريشة الطائرة، الزواج، وردت بالموافقة.

وبدت هونغ، التي فازت أيضاً بالميدالية الفضية في الزوجي المختلط مع تشينغ في طوكيو، في حالة من الصدمة عندما هتف المتفرجون بقوة، قبل أن تبتسم بخجل وتقبل خاتم ليو، الذي يحتوي على ماسة كبيرة الحجم لمعت عن قرب في وقت لاحق خلال مؤتمر صحافي.

وقالت هونغ وهي تبتسم «كان العرض مفاجئاً للغاية لأنني كنت أستعد للمباراة». وأضافت ضاحكة «الخاتم يناسب إصبعي بشكل جيد للغاية»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وتوجه المشجعون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إعجابهم بهذا العرض، حيث كتب أحدهم على موقع «ويبو»: «يمكن الآن أن يتضمن حصر الميداليات هذا العام خاتماً من الألماس». وكتب آخر «لم يفز ليو يوتشين بالميدالية الذهبية الأولمبية، لكنه تغلب على إحدى الفائزات بالميدالية الذهبية الأولمبية».

وهذه ليست حالة الارتباط الوحيدة التي شهدتها دورة الألعاب الأولمبية الحالية، إذ أعلن الأرجنتينيان بابلو سيمونيه وماريا كامبوي خطوبتهما في القرية الأولمبية في وقت سابق من الأولمبياد.