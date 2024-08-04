مسؤول إيراني رفيع يتحدث عن تفاصيل رد إيران على "إسرائيل"

العالم - إيران

وشدّد غريب أبادي على أن الرد على الاغتيال الإسرائيلي لرئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، الشهيد إسماعيل هنية، سيكون "أكثر حزماً من عملية الوعد الصادق".

ولفت إلى أن الجريمة التي ارتكبها الاحتلال، هي "عمل إرهابي ينتهك كل المقررات الدولية"، مضيفاً أنها "بالتأكيد لا تعكس قوة هذا الكيان بل تعكس عجزه"، مشيراً إلى أن "قتل الأبرياء في غزة أطفالاً ونساءً، هو دليل على هزيمة الكيان الصهيوني".

من جهته، أكد رئیس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن طهران "لم ولن تُبقي أي اعتداء على سيادتها من دون رد"، مُشدّداً على أنّ الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة "سيندمون على فعلتهم ويُجبَرون على تغيير حساباتهم".