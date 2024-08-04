مباحثات هاتفية بين باقري ووزيري خارجية مصر والأردن

العالم – إيران

وفي منشور على منصة إكس قال علي باقري: رداً على الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية الأردن ومصر، والذي كان الاتصال الهاتفي الثاني بيننا خلال الـ48 ساعة الماضية، تبادلنا وجهات النظر حول عملية التطورات في المنطقة، وأكدنا نحن الثلاثة على استمرار التشاور بين دول المنطقة.

وأشار باقري إلى أن الوضع في منطقة غرب آسيا يحظى بحساسية خاصة بسبب استمرار الجرائم والمغامرات الخطيرة للعصابة الإجرامية الحاكمة في تل أبيب.

وأضاف: ينبغي على الدول الإسلامية في المنطقة منع استمرار الإبادة الجماعية في غزة وتوسع عدوان الكيان الصهيوني في المنطقة من خلال اتخاذ موقف موحد وحاسم وإجراءات منسقة.. إن تصميم إيران على محاسبة الكيان أمر جدي.