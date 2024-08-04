ملك الأردن يؤكد لماكرون على أهمية وقف الإجراءات الإسرائيلية

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وحذر ملك الأردن في اتصال هاتفي مع ماكرون، من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية، "التي قد تؤدي إلى تأجيج العنف والتوترات في الإقليم"، وفقا لبيان من الديوان الملكي الأردني.

كما دعا الملك الأردني خلال الاتصال إلى "تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة لتجنب توسع الصراع بالمنطقة والمزيد من الفوضى".



وشدد على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المعاناة الإنسانية لأهاليه، لافتا إلى استمرار الأردن بتقديم المساعدات الإغاثية بشتى الطرق المتاحة".

وأضاف الديوان الملكي الأردني في بيانه، أن ملك الأردن "أعاد التأكيد للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين".



ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.