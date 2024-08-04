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باختصار..

نتنياهو يجهد المفاوضات

الأحد ٠٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

وسائل إعلام عبرية: خلافات كبيرة بين نتنياهو وفريقه المفاوض بسبب صفقة التبادل.

العالم باختصار

مسؤولون صهاينة: نتنياهو غير معني بإبرام صفقة التبادل.

هيئة البث الإسرائيلية: فريق التفاوض أكد لنتنياهو أن شروطه تخالف عرضا وافقت عليه"إسرائيل"سابقا.

صحيفه هآرتس: نشوب مشادة كلامية بين نتنياهو وقادة أجهزة الأمن خلال إجتماع ناقش صفقة تبادل الأسرى.

هآرتس: القادة الأمنيون طالبوا نتنياهو بأن يبدي موقفا واضحا بشأن ما إذا كان يريد إتمام الصفقه أم لا.

القيادي في حماس سامي أبو زهري: نتنياهو لا يريد وقف الحرب وهو غير مهتم بأسراه.

عائلات الأسرى الصهاينة: التسريبات عن مساعي نتنياهو للإنسحاب من الصفقة"مخيفة".

تتهم عائلات الأسرى نتنياهو بوضع عراقيل أمام الإتفاق للحيلولة دون إنهيار حكومته وفقدان منصبه.

يديعوت أحرونوت: بعد عودة الوفد المفاوض من القاهرة، المحادثات لن تؤدي الى إختراق حقيقي.

يديعوت أحرونوت: الهوة تبدو كبيرة بين نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية بشأن صفقة التبادل.

الاعلام العبري: المفاوضات ستبقى في حالة جمود حتى تتضح طبيعة الرد الإيراني.

رئيس الوزراء القطري: كيف تجري مفاوضات يقتل فيها طرف من يفاوضه.

إيهود باراك: نتنياهو لا يفهم شيئا ويعرّض حياة"الرهائن"للخطر.

يائير لبيد: من الممكن إنتهاج طريق آخر وإبرام صفقة تبادل لإعادة المحتجزين.

رغم كل ما يقوله الاحتلال حول ضرورة إعاده أسراه من غزة فان الوقائع تؤكد خلاف ذلك.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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