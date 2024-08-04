الجائزة الإسلامية لحقوق الإنسان الثامنة إلى الشهيد إسماعيل هنية

العالم – إيران

وأقيمت مراسم إحياء يوم حقوق الإنسان الإسلامية والكرامة الإنسانية اليوم الأحد 4 آب/أغسطس وتوزيع الجائزة الإسلامية الثامنة لحقوق الإنسان في طهران بحضور رئيس السلطة القضائية الإيرانية ومسؤولين عسكريين ووطنيين وسفراء الدول الإسلامية المقيمين في طهران.

يشار إلى أن الجائزة الإسلامية لحقوق الإنسان هي جائزة دولية تمنح لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو الداعمين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي مراسم هذا العام تم استلام ومراجعة معلومات عن 42 مرشحا من حوالي 17 دولة من قبل لجنة جائزة حقوق الإنسان الإسلامية والكرامة الإنسانية، وفي النهاية تم اختيار 6 أشخاص كفائزين وتم اختيار 3 أشخاص كمكرمين.

والفائزون في الدورة الثامنة من جائزة حقوق الإنسان الإسلامية، هم: رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية"، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "زياد نخالة"، الزعيم السابق للجماعة الإسلامية الباكستانية "سراج الحق"، المحامي والحقوقي الفرنسي "جيل ديفير"، الناشطة الحقوقية المناهضة للكيان الصهيوني في كندا "شارلوت كيتس"، والسفير والممثل الدائم لنيكاراغوا لدى الأمم المتحدة "إيرميدا".

وكان من بين المكرمين أسرة وزير خارجية الحكومة الإيرانية الـ13 الشهيد حسين أميرعبداللهيان، وأسرة اللواء في حرس الثورة الإسلامية الشهيد محمدرضا زاهدي وأسرة الدبلوماسي المحرر اسد الله أسدي.