تعيين "طيب نيا" مستشاراً أعلى للرئيس الإيراني

العالم – إيران

وأصدر مسعود بزشكيان مرسوما بتعيين علي طيب نيا مستشارا أعلى لرئيس الجمهورية، نظرا لخبرته والتزامه وتجاربه القيمة على مختلف المستويات العلمية والإدارية.

وبإصدار مرسوم بتعيين علي طيب نيا مستشارا أعلى له، قال الرئيس الإيراني: الاهتمام بالأهداف ومثل الثورة الإسلامية، والمضي قدما نحو تحقيق الرؤية والسياسات العامة التي أعلنها سماحة القائد والولاء للميثاق الأخلاقي للحكومة الرابعة عشرة، نسعى إلى خدمة الشعب الإيراني العزيز قدر الإمكان.

يذكر أن علي طيب نيا مواليد 1960، خريج الدكتوراه من جامعة طهران وجامعة لندن، منذ 1986 تبنى العديد من المسؤوليات الاقتصادية، وشغل منصب وزارة الاقتصاد في حكومة الرئيس حسن روحاني.