الجزائرية نمور تمنح بلادها والعرب الذهبية الأولى في أولمبياد باريس في جمباز

العالم- رياضة

ودخلت ابنة الـ17 عاماً المولودة بفرنسا ووصيفة بطلة العالم، التاريخ بصفتها بطلة أفريقية أولمبية في الجمباز بعد تفوقها في النهائي على الصينية تشيوان تشيو والأميركية سونيسا لي.

وتأهلت نمور في المركز الأول في العارضتين غير المتماثلتين بمجموع هائل بلغ 15.600 متقدمة بأكثر من نصف نقطة عن المتأهلة الثانية وحاملة لقب بطولة العالم الصينية تشيو تشي يان.

وكانت نمور قد قالت بحماس في مدينة ريميني الإيطالية على هامش بطولة أوروبا: «في السابعة عشرة من عمري، بدأت مسيرتي للتو!».

لقد تغيّر كل شيء منذ ثلاث سنوات بالنسبة لنمور. كان الخلل لديها في طفرة النمو التي تسببت في مشكلة بالعظام (تسمى التهاب العظم والغضروف)، مما يتطلب إجراء عملية جراحية في كل ركبة.

وأوضح مدربها في نادي أفوان - بومون الصغير (إندر - إي - لوار)، مارك شيريلسينكو الذي يديره مع زوجته جينا، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أمر نادر إلى حد ما، لكنها كانت حساسة جداً تجاهه». لمدة عام، اضطرت اللاعبة الواعدة إلى تعليق مسيرتها الرياضية. في عام 2022، كانت تخطّط إلى العودة لكنها شعرت بمنعها بسبب استشارة طبيب للاتحاد الفرنسي للجمباز.

قال طبيب الاتحاد بيار بيلار: «لقد جمعت خبراء الطب الرياضي وخبراء الجراحة الذين اتخذوا قراراً طبياً يتضمّن قيوداً مؤقتة على الممارسة».

وأضاف: «قلنا لكايليا إنها يمكن أن تستأنف اللعب على العارضتين بشرط أن تسير الأمور بشكل جيد، وأن تكون هناك متابعة. واعتماداً على التطور، مع القليل من الوقت، ربما نسمح لها باللعب أكثر قليلاً في أجهزة أخرى غير العارضتين، حيث ستكون الركبتان محميتين تماماً».

واعترض المقربون من الواعدة نمور التي تحدثت عن «فيتو» من جانب الاتحاد الفرنسي للعبة على القرار وبدأت معركة قانونية استمرت أشهراً عدة بين الطرفين، بموازاة نزاع بين ناديها والاتحاد الفرنسي للعبة. قال شيريلسينكو: «استبعدت كايليا من تشكيلة المنتخب الفرنسي.

لذلك عندما رأينا أن الأمور تزداد سوءاً، اتصل الأهل بالاتحاد الجزائري. لم يحدث ذلك من قبيل الصدفة».