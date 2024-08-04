وزير الخارجية الإيراني يستقبل نظيره الأردني في طهران + فيديو

العالم – إيران

إلتقى اليوم الأحد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي وصل إلى طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين، القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني.

وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء أحدث التطورات في العلاقات الثنائية وكذلك القضايا الإقليمية والدولية بما فيها التطورات المتعلقة بالرد الإيراني على جريمة الكيان الصهيوني في اغتيال الشهيد اسماعيل هنية.

وهذه هي زيارة الصفدي الأولى إلى طهران، وقبل زيارته إلى طهران، ناقش مع باقري القضايا الإقليمية في اتصالين هاتفيين خلال الـ48 ساعة الماضية.

وكان علي باقري قد قال في منشور على منصة إكس: الليلة، رداً على الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية الأردن ومصر، والذي كان الاتصال الهاتفي الثاني بيننا خلال الـ48 ساعة الماضية، تبادلنا وجهات النظر حول عملية التطورات في المنطقة، وأكدنا نحن الثلاثة على استمرار التشاور بين دول المنطقة.

وأشار باقري إلى أن الوضع في منطقة غرب آسيا يحظى بحساسية خاصة بسبب استمرار الجرائم والمغامرات الخطيرة للعصابة الإجرامية الحاكمة في تل أبيب.

وأضاف، ينبغي على الدول الإسلامية في المنطقة منع استمرار الإبادة الجماعية في غزة وتوسع عدوان الكيان الصهيوني في المنطقة من خلال اتخاذ موقف موحد وحاسم وإجراءات منسقة. إن تصميم إيران على محاسبة الكيان أمر جدي.