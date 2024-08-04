رئيس الهلال الأحمر الإيراني يبحث مع وزير الداخلية العراقي تسهيل الزيارة الأربعينية

العالم – إيران

وقال كوليوند عن لقائه مع وزير الداخلية العراقي اليوم: في هذا اللقاء صدر الإذن لطائرات الهلال الأحمر الإيراني الإغاثية بالتحليق فوق سماء العراق خلال الأربعين الحسيني.

وأضاف: إن السماح لسيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الإيراني بدخول الأراضي العراقي، وأيضا السماح بدخول الأدوية والمعدات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للزوار، كانت من بين التوافقات الأخرى التي تم التوصل إليها في لقاء اليوم.

وتابع كوليوند: تم أيضاً إصدار التصريح حول نشاط الأطباء الإيرانيين في المستشفيات العراقية، وتم القرار على اتخاذ الترتيبات اللازمة لنشر فرق الإغاثة على طرق النقل في العراق.