"أنصار الله" تكشف تفاصيل رد إيران على "إسرائيل"

العالم - اليمن

وقال القحوم، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "العالم تابع العمل الإجرامي الصهيوني الآثم سواءً على مستوى اغتيال القادة في لبنان أو اغتيال الشهيد الكبير في إيران اسماعيل هنية"، مؤكدًا أن "هذا يُعتبر توسيع وتصعيد للمعركة من قبل الصهاينة ويعتبر مرحلة جديدة، لا سيما بعد خطاب نتنياهو، وعودته من واشنطن، في تحول واضح لتوسيع النيران والحرائق على مستوى المنطقة".

وأكد أن "الردّ سيأتي من محور القدس، الذي كان له القول والفعل من بداية "طوفان الأقصى" وحتى اليوم، وليس من إيران وحدها"، متابعًا: "نؤكد الاستمرار في المعركة والثبات والوعي والشرف والاعتزاز بالوقوف مع فلسطين قضية الأمة والبوصلة والاتجاه، الذي ينبغي للجميع الاتجاه فيه نحو فلسطين".