التوازن الاستراتيجي في الأراضي الفلسطينية لن يكون لصالح الكيان الصهيوني

العالم – إيران

وکتب کنعاني الیوم الاحد علی صفحته الشخصیة بالفضاء الافتراضي: في أحدث جريمة حرب يرتكبها الصهاينة داخل قطاع غزة، بقصف مدرستي النصر وحسن سلامة شمال غربي القطاع، استشهد أكثر من 25 نازحا فلسطينيا، وأصيب العشرات.

وأضاف متحدث الخارجية: على الرغم من وحشية الصهاينة الفظيعة وجرائم الحرب والإبادة الجماعية في فلسطين، فضلا عن الاغتيالات الجبانة على المستوى الإقليمي، فإن التوازن الاستراتيجي في الأراضي الفلسطينية وعلى المستوى الإقليمي لن يعود أبدا لصالح الکیان الصهيوني و أنصاره الوهميون، والغضب الكامن في قلوب شعوب العالم الحرة سيبطش بالمجرمين الصهاينة وأعوانهم.